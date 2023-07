Reprodução/Instagram Luma de Oliveira e Franciely Freduzeski

A máxima "quem é rainha nunca perde a majestade" pode muito bem ser aplicada a Luma de Oliveira. Mesmo distante da Marquês de Sapucaí, a empresária e ex-modelo de 58 anos, que, ao longo de décadas na avenida, conquistou o público à frente da bateria da Caprichosos de Pilares, Mangueira, Tradição, Portela e Viradouro, continua sendo lembrada e reverenciada na história do carnaval carioca.

Um exemplo disso? Franciely Freduzeski! A atriz, que tem no currículo produções como "O Clone", "América", "Malhação" e "Orgulho e Paixão", além da primeira edição do reality show rural "A Fazenda", é categórica ao afirmar que "não há mulher mais bonita, sexy e elegante" do que a irmã caçula de Isis de Oliveira. "Luma dava aqueles passinhos, um sorriso e pronto, ganhava todo mundo", brincou a paranaense, no melhor estilo "tiete" de ser.

Reprodução/Instagram Print do comentário de Franciely Freduzeski falando sobre Luma de Oliveira





Em seguida, como quem quisesse "cutucar" as personalidades que imitam, fazem aulas de dança, inventam passos, criam fantasias de "não sei quantos mil reais" e ficam peladas no sambódromo, Freduzeski, atualmente no último ano do curso de psicologia, insinuou que os esforços eram totalmente em vão, já que nada se compara ao brilho e ao carisma da ex-mulher do ex-bilionário Eike Batista. "Luma não apelava", finalizou a artista.