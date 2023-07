Divulgação Felipe Rodriguez

Felipe Rodriguez só tem bons motivos para comemorar. Um deles é a remissão da doença de sua noiva, Simony. A ex-integrante da Turma do Balão Mágico publicou a informação em suas redes sociais no último dia 7. A cantora havia sido diagnosticada com um câncer no intestino em agosto de 2022, passando por sessões de quimioterapia e quimioradioterapia desde então.

"Essa experiência me transformou. Que minha jornada sirva como um lembrete de que somos mais fortes do que podemos imaginar e de que a fé, o amor e a determinação são poderosos aliados na superação de qualquer obstáculo", escreveu a "superfantástica" em um post no Instagram, agradecendo-o por tanto e por não soltar a sua mão.





Já o outro é o lançamento do EP "No Fundo do Posto", que conta com cinco faixas inéditas e autorais, além de participações, mas, segundo ele, ainda sigilosas. O cantor e compositor de 33 anos, para quem não sabe, é o responsável por alguns dos maiores sucessos que tocam à exaustão nas rádios. Só para se ter ideia da força: ao lado do não menos talentoso Gabriel Nog, Rodriguez já emplacou mais de 300 hits de diversos gêneros, como sertanejo, pagode, funk e forró, ultrapassando a marca de mais de 300 milhões de plays .





É dos dois, por exemplo, "Me Adota", de MC Mirella em parceria com o forrozeiro sul-mato-grossense Gabriel Diniz (1990—2019). No videoclipe, o dono do megahit "Jenifer" acha um cão perdido e o leva ao veterinário. Lá, ele encontra Bad Mi e descobre que, na verdade, o cachorro é da moça. Posteriormente, a funkeira participou da mesma canção gravada pela dupla gaúcha Sandro & Cícero.





Cabe aqui, portanto, uma emenda: foi por meio desse feat que Felipe e a eterna estrela do Balão se conectaram e nunca mais se desgrudaram. "Simony é sinônimo de energia e força, tenho muito orgulho dela", derreteu-se o rapaz, todo apaixonado.