Simony fez um desabafo, pelo Instagram, sobre A Superfantástica História do Balão Mágico, o documentário sobre A Turma do Balão Mágico (1982-1986), lançado nesta quarta (12) no Star+. A cantora, que fez parte do grupo infantil, disse que ficou decepcionada com os depoimentos que aparecem no longa.



Ela disse que estava surpresa com as revelações da produção. Simony explicou que, na época, quando tinha cinco anos, ela era blindada por familiares para não ser atingida pelos bastidores negativos do grupo.



"Prometo que darei meu parecer sobre o documentário, confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez", escreveu ela.



"Infelizmente meus tios e meu avô não estão mais aqui para se defender. Eu peço desculpa a vocês, não sabia que de uma história tão linda fariam isso", completou ela.



