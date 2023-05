Reprodução / Instagram 11.05.2023 Simony e Turma do Balão Mágico se reúnem para documentário

Simony, Mike Biggs e Vimerson Cavanillas, da icônica Turma do Balão Mágico, tiveram um encontro emocionante na última quinta-feira (11), compartilhado pela cantora nas redes sociais.

Acompanhada dos companheiros de grupo, Simony assistiu a um documentário da Disney sobre a trajetória da Turma do Balão Mágico, no cinema. Na publicação no Instagram, a cantora expressou a felicidade de estar ao lado dos "irmãos de alma".





Apesar do momento de celebração, Jair Oliveira, também integrante do grupo, não estava presente na foto, e Simony lamentou a falta do amigo no reencontro. “Opa! Que pena que não pude estar aí com vocês! Amo os 3!”, explicou-se o quarto integrante do Balão Mágico em um comentário.

Recentemente, durante a luta contra um câncer no intestino, Simony recebeu uma visita muito especial no hospital. A cantora recebeu uma dupla que visita pacientes em hospitais e juntos, cantaram o single "É Tão Lindo", um dos grandes sucessos do grupo.





