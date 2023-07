Thiago Duran/Divulgação Vanessa Jackson e Sebah Vieira

Vanessa Jackson, devidamente acompanhada do marido, o músico Fábio Leme (sim, eles se casaram no último dia 3 de maio, em uma festa com amigos e familiares), era uma das mais animadas na filmagem do primeiro audiovisual da trajetória do ator, cantor, produtor e diretor de teatro Sebah Vieira, intitulado "Alegria". O evento aconteceu no Espaço Spazio, na zona leste da capital paulista, nesta terça-feira (11).

Thiago Duran/Divulgação Vanessa Jackson e Fábio Leme





Por lá, a grande vencedora do "Fama", que foi levado ao ar na Globo, em 2002, exibiu o novo visual, paparicou o anfitrião da noite e reencontrou o jornalista e apresentador Thiago Rocha, a ex-MasterChef Aritana Maroni e a ex-sister Janaina do Mar, só para citar alguns exemplos. Ademais, deu mostras de estar feliz à beça, chegando, inclusive, a ser vista trocando muitos beijos calientes, evidenciando o clima de "o amor está no ar".





Thiago Duran/Divulgação Thiago Rocha, do 'Mulheres', da TV Gazeta, também marcou presença





Já Sebah Vieira era todo gratidão, com mais um projeto saindo do papel. "O meu filho está vindo ao mundo", extravasou o rapaz, após dividir o palco e os vocais com o sertanejo Diego Faria, o ex-BBB Dicesar Ferreira, com a sua Dimmy Kieer, e as cantoras Juliana Moretto, Lili Moreno e Alexa Marrie, da temporada 2019 do "The Voice Brasil". Por fim, mas não menos importante, o lançamento está programado para novembro.

Thiago Duran/Divulgação Sebah Vieira e Dimmy Kieer, personagem de Dicesar Ferreira