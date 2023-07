Reprodução/Internet Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Adriano Medrado, Pamela Pironi, Robson Jassa, Gorete e Chris Flores





Grande responsável pela boa audiência alcançada pelo programa "Pânico na TV" em 2010, quando passou por um reality show de embelezamento à custa do próprio emprego, Gorete da Silva (quem lembra?) deu as caras novamente na televisão por meio de uma participação especial no "Fofocalizando" desta segunda-feira (10). E, assim como aconteceu com o ator Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção, da novela teen "Malhação", da Globo, a humorista foi mostrar o resultado da "repaginada" que ganhou de Chris Flores e toda a trupe do vespertino do SBT.









Reprodução/Internet Emílio Surita, Gorete da Silva e Sabrina Sato na época do 'Pânico na TV'





Enquanto o hair stylist Robson Jassa, filho do famoso cabeleireiro Jassa, que atende Silvio Santos e família, ficou encarregado da mudança nas madeixas, a modelo Renata Kuerten, que está à frente do "Esquadrão da Moda", se incumbiu de ajudá-la a escolher peças que se adequassem ao seu corpo e estilo. Já a cirurgiã-dentista Pamela Pironi foi a profissional escolhida para deixar a ex-companheira de cena de Sabrina Sato com o sorriso harmônico.



Divulgação Gorete, ex-'Pânico na TV', passa por transformação radical no sorriso; compare





Desde extrações dentárias a endodontia, a badalada especialista se empenhou em entregar um tratamento humanizado e eficaz. Tanto que, após o restabelecimento da saúde bucal, o segundo passo foi dar início ao planejamento estético em conjunto com o laboratório Studio Art & Design, de Adriano Medrado. "Obrigada por trazer minha autoestima de volta. Gratidão por tudo que você fez por mim. Eu vou lembrar pelo resto da minha vida", disse Gorete no palco da atração.

Olha, uma equipe é uma equipe!!!



3 horas de salão #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/iogU37AcI1 — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 10, 2023





O caso de Gorete era MUITO preocupante. Se uma dessas bactérias que estava causando uma infecção generalizada nos dentes dela caísse na corrente sanguínea, poderia acontecer algo extremamente grave! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/HDuveG0vJ4 — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 10, 2023





Que lindo!!! Gorete e a dra. se emocionando no palco do Fofocalizando 🥹💜



"Obrigada por me fazer sorrir de novo"



E ainda teremos esse reencontro Gorete e Nicole Bahls??? AMEI! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/wbEO249hZB — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 10, 2023