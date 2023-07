Divulgação Léo Santana

Cinco meses após viralizar com "Zona de Perigo" e entrar para a lista dos 30 artistas mais ouvidos no mundo, Léo Santana foi apresentado como um dos dubladores de "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante", a nova história dos irmãos Michelangelo, Leonardo, Rafael e Donatello. O "gigante" ficará responsável pelas falas do Genghis Rã, o menor dos mutantes que integra o grupo comandado pelo personagem Super Mosca.





Ao dar detalhes sobre a nova empreitada, o cantor de 35 anos, representante mais famoso do pagode baiano atual, não escondeu a emoção. "Quando a proposta chegou até mim, de fato, fiquei um pouco assustado, principalmente quando soube que era para 'As Tartarugas Ninja', que fez parte da minha infância e adolescência e acho que as de todo brasileiro. Me senti muito lisonjeado", destacou.





Na sequência, ele trouxe outras considerações. "É a minha primeira vez dublando, ainda mais em uma produção desta magnitude, mas pude contar com a direção de ninguém mais, ninguém menos que Wendel Bezerra, que é a voz de diversos filmes e desenhos a que o público já assistiu", completou o ex-vocalista do grupo Parangolé, visivelmente encantado.