João Passos Hebe Camargo e Silvio Santos

"25 Anos de Fotografia": esse é o título da nova exposição do fotógrafo de celebridades João Passos, que, por muitos anos, integrou a equipe da revista "Caras Brasil". O evento acontece na noite desta quinta-feira, dia 13 de julho, na Casa 700, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e é motivo de alegria para o profissional. (Cabe aqui, portanto, uma emenda: João não chegou ao topo. Ainda está, acredite, em franca ascensão).





Divulgação João Passos





Em contato com o site, o dono de uma das lentes mais concorridas do país contou que esse era um bom momento para abrir um pouco de seu acervo e apresentar quinze retratos até então desconhecidos do grande público. Entre eles, estão a única "bitoca" que Silvio Santos deu em Hebe Camargo em uma das edições do Troféu Imprensa, um registro do rei Pelé, que faleceu em dezembro do ano passado, realizado em 2006, e um clique do primeiro desfile de lingerie da übermodel (termo alemão que significa "acima, além") Gisele Bündchen em terras tupiniquins.

João Passos Gisele Bündchen





"Estou feliz por chegar aos 25 anos de carreira fazendo o que amo e, o melhor, vivendo da minha arte. Isso me deixa honrado", destacou João, para, logo em seguida, externar sua gratidão a todos os amigos, familiares, artistas e empresários que ajudaram, acreditaram, aplaudiram e que, principalmente, permitiram que expressasse sua visão e perspectiva de forma criativa e subjetiva e se comunicasse mediante as imagens.

João Passos Pelé