Divulgação/Way Model Management Malu Valle, Thales Bretas e Monique Alfradique

O arraial da agência Way Model Management reuniu um time de peso na Casa das Caldeiras e movimentou a zona oeste de São Paulo na última sexta-feira (7). Thales Bretas, Karol Conká, Caroline Trentini, Monique Alfradique, Heloísa Périssé, Malu Valle e Leandro Karnal, com o marido Vitor Fadul, foram alguns dos que badalaram pela décima terceira edição do evento julino.

Divulgação/Way Model Management Vitor Fadul, Leandro Karnal e Anderson Baumgartner, da Way, responsável por cuidar da carreira de muitos 'nomões'





Um dos pontos altos da noite foi a performance de Zé Pedro nas pickups. Com danças, figurinos e apetrechos que lembravam as entradas que ele fazia nos programas "Superpop" e "É Show", apresentados por Adriane Galisteu, na RedeTV! e RecordTV, respectivamente, o talentoso DJ colocou a modelada toda para dançar até o chão enquanto enfileirava os hits.





Divulgação/Way Model Management Karol Conká, Carol Trentini, Anderson Baumgartner e Sam Porto





Por falar nisso, Trentini mostrou que leva jeito para a pista também. Provando que os seus dons vão além da passarela e da música (sim, a supermodelo saiu da zona de conforto e soltou a voz no palco da segunda temporada do "PopStar", da Globo), a gaúcha se rendeu ao forró e foi vista arriscando alguns passos ao lado do marido, o fotógrafo Fabio Bartelt.

Divulgação/Way Model Management Carol Trentini