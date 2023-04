Divulgação O filósofo Leandro Karnal

O filósofo Leandro Karnal é mais um integrante a deixar o quadro de funcionários da CNN Brasil. Ele postou a notícia nas redes sociais e em uma publicação com fotos dos bastidores da época em que esteve na emissora.

"Encerrei meu contrato com a CNN Brasil. Estou absorvido em novos desafios. Sigo em várias outras mídias (redes sociais, jornais, palestras, cursos)", anunciou o professor, que informou ainda que a TV dificilmente sairá de sua vida. "Viver é descobrir novos horizontes. Foi incrível!".









Além do programa "Universo Karnal", o historiador também participou do quadro "CNN Tonight", ao lado de Mari Palma e Gabriela Prioli - esta que saiu da emissora em janeiro deste ano devido o nascimento da filha e agora está no "Saia Justa" da GNT.









