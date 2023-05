Fábio Bartelt Carol Trentini





Desde que despontou entre as revelações do "PopStar", em 2018, sob o comando de Taís Araújo, Caroline Trentini, ranqueada "ícone da moda" pelo Models.com e prestigiada entre as brasileiras de maior sucesso no mercado mundial, tem explorado o seu lado melódico como entretenimento pessoal (sim, a gaúcha afirmou não se tratar de uma nova vertente artística) e registrado lembranças e vivências em formato de canções.

"Comecei a gravá-las com o intuito de dar voz aos sentimentos, e tem sido um passatempo valioso. Cantamos muito em casa. É algo que me ajudou a encontrar conforto e equilíbrio, e espero compartilhar essas sensações", manifestou-se a beldade, após disponibilizar a faixa autoral "Quem Disse Que o Amor É Igual", em homenagem a Bento, de nove anos, e Benoah, de seis, no catálogo do serviço de streaming de áudio Spotify.





Fabio Bartelt Bento, Carol Trentini e Benoah





"Sou aquela mãe que acerta, erra e ama incondicionalmente. Os dois me tocam em lugares diferentes. E, entendendo isso, guio o meu maternar. Demonstro esse amor nas palavras. Nego Joe criou a melodia, e juntos a ele, eu e o Fabio [Bartelt, marido de Carol], compusemos a letra", destacou a top model, provando que é, ao mesmo tempo, a matéria-prima e o ourives que a transforma; a engenheira e a arquiteta de seu edifício (no caso, de seu arranha-céu).