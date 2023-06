Reprodução/Instagram Carol Trentini





Carol Trentini será um dos destaques da apresentação da coleção "Resort 2024" de Carolina Herrera, nesta quinta-feira (1º), em terras cariocas. Pela primeira vez desde a sua fundação, em 1980, a grife da aclamada estilista venezuelana se prepara para realizar um evento fora de Nova York. O cenário? O hotel-boutique Vila Santa Teresa. Sim, aquele que recebeu Amy Winehouse, Alanis Morissette, Robert Plant e outras celebridades.

Celebrando duas décadas de história voltada para as passarelas, Trentini integra o ranking das modelos mais importantes do planeta: aos 35 anos, a gaúcha de Panambi é ranqueada "ícone da moda" e segue bem posicionada na prestigiada lista "TOP 50", do site models.com. É dela também o título de recordista em aparições na "Vogue América", publicação pilotada pela todo-poderosa editora Anna Wintour.





Reprodução/Instagram Carol Trentini





"Vinte anos de carreira é algo que soa um pouco surreal para mim. Enxerguei como uma oportunidade para dar uma vida melhor à minha família e pensei: 'Por que não?'. Foi assim que tudo começou. É maravilhoso e me sinto grata", afirmou a supermodelo. Mãe de Bento (9) e Benoah (6), a ex-participante do reality "PopStar", da Globo, despontou sob a tutela do empresário Anderson Baumgartner, da Way Model, e construiu carreira meteórica mundo afora.