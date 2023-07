Ivan Nishitani Jaffar Bambirra

Junho foi um mês de novidades para Jaffar Bambirra. No dia 2, estreou a continuação de "Ricos de Amor", na Netflix. Duas semanas depois, entrou no catálogo do Globoplay a série "A Vida pela Frente", em que encarna um dos três protagonistas. Na trama, com direção de Leandra Leal e Bruno Safadi, Cadé vende drogas na escola.

Além de contracenar, o rapaz é músico e lançou no último dia 16, por meio do YouTube e do Spotify, o single "Você Venceu", composto em parceria com Tom Karabachian. Na mesma data, o multifacetado subiu ao palco do Teatro Cesgranrio, acompanhado do violonista Pedro Botafogo, para apresentar covers e faixas de seu disco inicial "O Menino Que Nunca Amou".





Aos 25 anos, Bambirra estreou na TV em 2017 no elenco de "Pega Pega", onde chegou a interpretar duas composições suas em cena. Em seguida, ainda na Globo, trabalhou em "O Sétimo Guardião" e em "Quanto Mais Vida, Melhor!", emplacando na trilha sonora a canção "Quando Fui Seu Par", de sua autoria. Atualmente, o artista estuda cinema. Confira os melhores momentos do bate-papo na íntegra!





Ivan Nishitani Jaffar Bambirra





1. Como é estrelar a série "AVPF", do Globoplay? E fale um pouco de seu personagem, o músico Cadé.

Foi algo que fizemos com muito carinho. Criamos uma conexão incrível entre o elenco, os diretores e a equipe técnica. Todo mundo torcendo e acreditando na história que estávamos contando.

O Cadé é um adolescente cheio de impulsos, inconsequente, mas, ao mesmo tempo, amável, apaixonado por música e que tem uma trajetória de amadurecimento clara. A minissérie é linda, e estou doido para que os espectadores vejam.

2. A produção mostra a relação de amizade de jovens nos anos 1999 que estão se formando no colégio. Há alguma semelhança com o Cadé nessa sua fase da vida?



Não, era bem diferente dele. Fui mais quietinho (risos), mas temos dois pontos em comum, que são a identificação com a arte e a ligação forte com a avó. Nisso, a gente se assemelha bastante.

3. Além de ter cantado em "Quanto Mais Vida, Melhor!", você emplacou uma faixa na trilha de "Pega Pega". Já em "AVPF", mistura atuação com música. É mais fácil ou mais difícil levar para cena essa sua outra vertente artística?

Eu não diria que tem a ver com dificuldade, porque cada papel traz os seus desafios. O Cadé e o Murilo ("QMVM") são diferentes. Então, no palco ou cantando algo, eles têm uma presença distinta, tanto em relação a um ou ao outro quanto a mim.

Ivan Nishitani Jaffar Bambirra





4. Além do Globoplay, você está em "Ricos de Amor 2", recém-lançado na Netflix. No filme, seu personagem reaparece maduro e casado. Como é interpretá-lo novamente depois de alguns anos?

Uma alegria! Reencontrar toda a galera é um prazer, a gente se diverte muito. E foi logo depois das filmagens da série, né? O longa tem outra pegada, mas foi ótimo me reconectar com a pureza do Igor. Acho que amadureci junto! Essa, aliás, foi a primeira vez que voltei a dar vida a ele. Fiquei feliz com o resultado.

5. Ouvi dizer que foi fazer teatro para perder a timidez porque queria ser cantor. Quando percebeu que também queria investir na atuação?

Acho que foi assim que pisei no palco pela primeira vez; aquilo se tornou um vício. Ao entrar ali como músico ou como ator, estar no set e sair de lá todas as vezes, tenho a certeza de que estou fazendo o que amo.

6. Chegou a pensar em ter que optar por apenas uma carreira para seguir?

Não vejo por que escolher. Mesmo que em uma ou outra eu tenha hiatos, são minhas duas paixões, e espero que o sucesso venha da forma que tiver que chegar, se for para tocar uma, mil ou milhões de pessoas. Tenho a convicção de que é o que adoro fazer.

Ivan Nishitani Jaffar Bambirra





7. Recentemente, lançou mais um single de sua autoria nas plataformas digitais. O que leva a compor?

"Você Venceu" é uma canção pela qual tenho carinho, que fiz com um grande amigo, Tom Karabachian, e estou feliz de lançar essa versão ao vivo.

É difícil dizer o que me inspira como cantor, acho que muitas coisas e, às vezes, nada também, porque as letras surgem nos instantes mais inusitados.

8. Há previsão de shows e uma turnê?

No momento, não.

9. Jaffar, ser artista é...

Minha vida (risos).

Ivan Nishitani Jaffar Bambirra





10. Quais os próximos projetos em que poderemos te ver?

Por enquanto, não posso falar, mas, nesse intervalo, vejam "A Vida Pela Frente", no Globoplay, e "Ricos de Amor 2", na Netflix.