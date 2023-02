Reprodução/Instagram 21.02.2023 O cantor Leo Santana ficou animado por ver as crianças de Uganda dançando

O cantor Leo Santana ficou muito emocionado ao descobrir um vídeo em que um grupo de crianças de Uganda, no leste do continente africano, dança sua música "Zona de Perigo" , que é uma forte candidata ao hit deste Carnaval. Os meninos e meninas que aparecem nas imagens fazem parte do Marvin, um grupo apoiado pelo projeto Masaka Kids Africana.

O vídeo publicado pelas crianças já tem mais de 11 mil curtidas e o próprio Leo Santana fez questão de deixar um recado para elas. "Ahhhh, não! Emocionei, sabia? Sou fã deles… vejo diversos vídeos deles", escreveu.

Edilene Alves, coreógrafa do hit, também comentou no vídeo. "Minha coreografia. Amo vocês", disse. "Olha o poder da música, o poder da dança. A gente atravessa fronteiras e chega em lugares que jamais imaginamos. Quando vi esse vídeo me emocionei muito! Crianças africanas fazendo a coreografia de 'Zona de Perigo'. Tô feliz demais", continuou ela.

A música já está em primeiro lugar em todas as plataformas de música no Brasil, 45 milhões de streams, e nas rádios de todo o país, segundo a Connect Mix, ferramenta de monitoramento de áudio em emissoras de rádios e TV.

"Zona de Perigo" vem sendo cotada em várias enquetes como a grande favorita ao título de “Música do Carnaval”. O hit vem fazendo enorme sucesso neste Carnaval em vozes de outros artistas consagrados. Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Maiara, Wesley Safadão, Ludmilla, Juliette, Mari Fernandez, João Gomes, Belo e DENNIS são algumas das muitas estrelas que incluíram a música no repertório de suas apresentações pelo país.