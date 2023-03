Reprodução Leo Santana surpreende com fotos raras e web reage: 'Tempo foi bom'

O cantor Leo Santana surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (30) ao relembrar o início da carreira. No Instagram, o artista publicou diversos registros raros que geraram reações inusitadas dos fãs.

Diferente da condição atual, nas fotos Leo aparece magro, com o cabelo maior e utilizando aparelho ortodôntico.

"Nunca posto #tbt, então quem rir vou bloquear", ameaçou brincando.

As imagens ilustram o início da carreira do cantor, onde ele aparece com outros músicos jovens, em cima do palco e nas primeiras sessões de fotos como artista.

Nos comentários, os internautas e amigos famosos não deixaram de comentar a diferença física com o passar dos anos.



"Te entendo amigo!! São dias de luta e dias de glória", brincou Xand Avião. "Rapaz kkkkk te amo viu", debochou a dançarina Lore Improta, que é casada e tem uma filha com o cantor.

"Meu pai! O tempo foi bom com você", apontou uma seguidora. "O tempo não faz mal a ninguém, só melhora kkkk", concordou outra.