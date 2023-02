Foto: Reprodução/Instagram Léo Santana desabafa de sucesso do single 'Zona de Perigo'





O cantor Léo Santana fez um breve desabafo em relação ao sucesso do mais novo single "Zona de Perigo", nesta quarta-feira (22). A música chegou ao topo das paradas de sucesso e se tornou um dos principais hits do Carnaval de 2023.



"Gratidão por ter sido escolhido para essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão. Se eu fugir das origens, eu perco meu chão. Obrigada, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração", escreveu ele através dos stories do Instagram.













A música conseguiu chegar em terras estrangeiras, recentemente, o cantor se emocionou ao descobrir o vídeo de um grupo de crianças de Uganda, no leste do continente africano, dançando a música "Zona de Perigo".

As crianças fazem parte do grupo Marvin, grupo apoiado pelo projeto Masaka Kids Africana. O vídeo já possui mais de 11 mil curtidas e o próprio cantor resolveu deixar um recado para as crianças. "Ahhhh, não! Emocionei, sabia? Sou fã deles… vejo diversos vídeos deles", escreveu ele.

A coreógrafa da música, Edilene Alves, também comentou no vídeo. "Minha coreografia. Amo vocês. Olha o poder da música, o poder da dança. A gente atravessa fronteiras e chega em lugares que jamais imaginamos. Quando vi esse vídeo me emocionei muito! Crianças africanas fazendo a coreografia de 'Zona de Perigo'. Tô feliz demais", escreveu ela.