Reprodução/ Instagram Léo Santana dança sem camisa após abaixo-assinado

Neste domingo (23), Léo Santana postou um vídeo dançando sem camisa no Instagram. A publicação chamou atenção dos internautas já que o cantor tinha anunciado, há 10 adias, que não faria mais coreografias com o peitoral à mostra.

Quando Léo afirmou que não dançaria mais sem camisa, fãs brincaram que fariam um abaixo-assinado, para reverter a situação. E parece que deu certo. Léo postou um vídeo dançando, só de shorts, o novo single, Punk.

Fãs, amigos e família não deixaram o post passar despercebido. "É né Leandro [nome verdadeiro de Léo Santana]?! Você é desses né???? Óiaaaa", disse Lore Improta, esposa do cantor.

"Com blusa a gente não consegue aprender a coreografia", brincou uma internauta. "Poxa, você prometeu que não ia mais gravar vídeo assim", escreveu um amigo. "Caiu em tentação de novo. Vou te levar para a Associação dos Viciados em Dançar Sem Camisa", disse Buchecha.





