Reprodução/Instagram Adriane Galisteu e Jade Picon

As imagens de Adriane Galisteu e Jade Picon na Tailândia fazem parte de uma ação da Pandora. É que, de acordo com a assessoria da fabricante de joias, a marca decidiu realizar, pelo segundo ano consecutivo, uma trip com mais de 40 personalidades, de 14 países da América Latina, para um mergulho na própria história de manufatura e nas riquezas locais.





Pensando nisso, a comandante do reality "A Fazenda", da RecordTV, tem feito uma série de posts contando um pouco mais sobre o paraíso asiático. Ao publicar seus registros ao lado de elefantes, a apresentadora descreveu a experiência como "uma aula linda e inesquecível". "Não existe show, correntes, acrobacias ou montaria neles. O máximo que podemos fazer é alimentar, entrar no rio junto e, em alguns, um carinho!", pontuou no Instagram.





Já a intérprete de Chiara, de "Travessia", da Globo, fez questão de agradecer. Em uma das postagens, Jade Picon escreveu: "Marcando a minha pegada pelo mundo. Realizada de estar aqui, grata por onde meu trabalho me possibilita chegar, encantada pela cultura, feliz com tudo, é assim que estou!". Em outra, no templo budista Wat Phra Kaew, em Bangkok, a capital tailandesa, a influenciadora acrescentou: "Sem palavras para hoje. Apaixonada!".