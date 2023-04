Reprodução/Globo Jade Picon vive Chiara em 'Travessia'





Jade Picon comemorou que encontrou elogios pela atuação em "Travessia" nas redes sociais. A intérprete de Chiara na novela das nove é conhecida por receber comentários negativos pelo papel na produção e avaliou como utilizou as críticas para auxiliá-la na produção da Globo.

"É um milagre. Pesquisei meu nome no Twitter e tem coisas muito boas. Fala se não é um milagre", afirmou nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (3). No capítulo recente de "Travessia", a ex-"BBB" aparece chorando em uma cena com Cassia Kis.





Na publicação, Jade aparece com uma amiga que questiona como "as pessoas têm que aprender a reconhecer" a evolução da atriz na produção. "Porque falar mal todo mundo quer, agora falar bem...", analisou a colega, ao passo que Picon rebateu.





"Não, mas está tudo bem, tem razão nas críticas, é sobre usar as críticas a seu favor. Estou feliz", complementou Jade Picon. A ex-"BBB" colocou prints de alguns dos elogios que encontrou na web.

"Que show de atuação de Jade Picon em 'Travessia', essa menina emociona a cada nova cena", escreveu uma pessoa no Twitter. "Reparando que a Jade Picon evoluiu muito na atuação", comentou outra. "A Jade melhorou 'pencas', passado", pontuou mais uma.

