Reprodução/Instagram Igor Cosso e Marcio Garcia

Igor Cosso usou o Twitter para falar sobre algo inusitado envolvendo Marcio Garcia, uma das pratas do casting da Globo. Isso aconteceu após o artista mineiro, que integrou o elenco de novelas como "Os Dez Mandamentos", "Amor Eterno Amor" e "Salve-se Quem Puder", da RecordTV e Globo, respectivamente, fazer uma viagem à Miguel Pereira, situada no centro-sul fluminense e conhecida como a "Gramado do Rio".

"Fui em uma cidade chamada Miguel Pereira, e o marketing da prefeitura achou legal ter uma foto de estúdio do Marcio Garcia em praticamente todos os outdoors. Eu tirei essas, mas tinha o triplo disso", escreveu ele. Em seguida, para estimular a interação, perguntou: "O que acham?". Nos comentários da publicação, não faltaram respostas espirituosas e outras até bem curiosas.





"Quando a gente só paga um direito de imagem e tem que usá-lo em absolutamente tudo", disse o primeiro, seguido de uma sequência de letras "k", produzindo uma onomatopeia de risada. O segundo emendou: "Eu acho bizarro, porque está lá a cara dele, mas zero contexto com o assunto. Para mim não traz nenhum prestígio para ambos os lados!". Já a terceira, no melhor estilo "postei e saí correndo", acrescentou: "Isso porque não viu o tanto de eventos que o próprio Garcia veio apresentar! Vou nem falar os boatos que rolam".

