Reprodução/Instagram - 18.02.2023 Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, é rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói





Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, desfilou pela Acadêmicos de Niterói nesta sexta-feira (17), na disputa da Série Ouro do Carnaval carioca. A rainha de bateria da escola de samba chamou atenção pelo visual escolhido, já que estava com os seios à mostra na ocasião.

A influenciadora e caminhoneira explicou que esqueceu a parte de cima da fantasia e decidiu desfilar de forma "livre" na Sapucaí. "Vale tudo pelo carnaval [...] Meu marido não sabe ainda. [...] Mas eu não mudo minha opinião por causa de homem nenhum", afirmou ao "g1" antes de ir para avenida.

A atitude foi criticada nas redes sociais, como nos comentários da postagem da própria influenciadora. "Qual a necessidade disso? Chega ser caótico de se ver", opinou uma pessoa. "Que coisa sem cabimento", avaliou mais uma. "A gente não quer ver silicone, mais, sim, samba no pé", pontuou outra.





Além das críticas, internautas também saíram em defesa de Marcela. "Quantos comentários desnecessários. É Carnaval, seus cuz**. Parabéns, ficou maravilhosa", afirmou um usuário. "Arrasou mana, o importante é ser feliz", comentou outro.

O iG Gente entrou em contato com a equipe de Porto, pedindo um posicionamento sobre os comentários negativos, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. Confira abaixo a postagem da Mulher Abacaxi sambando:





