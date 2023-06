Reprodução / Instagram 12.06.2023 Filipe Ret assumiu publicamente o relacionamento com a influencer Agatha Sá

Neste Dia dos Namorados, o rapper Filipe Ret assumiu publicamente o relacionamento com a influencer Agatha Sá. O casal compartilhou duas publicações nos stories do Instagram para revelar a novidade aos seguidores.

Na legenda da selfie postada pelo artista, ele escreveu "Freelove", expressão que significa 'amor livre' em português. Já na publicação de Agatha, os dois aparecem abraçados em frente ao espelho de um elevador.





O anúncio vem após uma exposição polêmica feita na última sexta-feira (09) pela influenciadora trans Sophia Barclay, que recebeu uma proposta do rapper Filipe Ret. Ele teria a convidado para fazer um trisal com ele e uma suposta namorada.

Sophia ainda publicou uma gravação de tela mostrando que o cantor perguntou se ela estava solteira. Após dizer que sim, o post mostra que Ret afirma que ele e a namorada saem com outras pessoas.

A influencer ainda revelou uma mensagem onde Ret diz o que gostaria que Sophia fizesse com a namorada dele. Sophia afirmou também que ele chegou a mandar nudes para ela.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.