Nazaré Tedesco não marcou apenas a trajetória profissional de Renata Sorrah, mas também a memória recente das novelas brasileiras e a carreira do dramaturgo e jornalista Aguinaldo Silva. O sucesso foi tão estrondoso que a personagem caricata e desequilibrada vivida pela atriz entrou para a história como uma das maiores antagonistas de todos os tempos. Até hoje, suas vilanices são lembradas e espalhadas pela internet.

Foi com ênfase nessa ideia que o ex-novelista da emissora dos Marinho recorreu às redes sociais para elencar qual foi o momento mais significativo interpretado por ela em "Senhora do Destino", que foi ao ar em 2004. "Das centenas que escrevi para Nazaré, essa é uma das minhas cinco favoritas. É Renata Sorrah sendo nunca menos que divina", destacou.





No vídeo, em questão, Nazaré Tedesco, que emplacou diversos bordões na boca do povo, dá de cara com a palavra "boate" escrita de forma errada e passa a xingar todas as funcionárias da "casa de saliência" e a ensinar a maneira correta. Não demorou muito para os usuários do Twitter começarem a interagir na publicação. "Maravilhosa! Que presente você deu para a gente" e "volta, Aguinaldo!" foram frases deixadas entre os comentários.

Cabe aqui, portanto, uma emenda: Sorrah, que está no ar como Wilma Campos, em "Vai na Fé", confidenciou com exclusividade ao site "Gshow" que acompanha de perto e se deleita com os gifs e memes. "Nazaré é uma vilã com humor, todo mundo se divertia. Era horrível, péssima, mas isso era adorável", definiu a veterana durante o bate-papo.

