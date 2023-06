Reprodução/Instagram Simaria Mendes, Cauã Reymond e Diego Martins





Trechos do bate-papo que a cantora Simaria Mendes concedeu ao jornalista Leo Dias, em junho do ano passado, continuam repercutindo. Porém, o momento em que ela simula tocar piano no colunista ainda é considerado hors concours. Que o diga Diego Martins!





Acontece que, um dia após ir ao ar a cena em que Caio, interpretado por Cauã Reymond, aparece de surpresa na boate à procura do capanga Ramiro, vivido por Amaury Lorenzo, o intérprete do garçom do folhetim de Walcyr Carrasco publicou um vídeo no Instagram mostrando o clima de descontração que rola por trás das câmeras.





Dançando e dublando as falas e os trejeitos da artista sertaneja, Diego provocou Reymond. "Kelvin distraindo o Caio para não ver o Ramiro", escreveu ele na legenda. Depois, com o galã marcado no post, incluiu: "Caio, o Kelvin te ama, tá?", seguido de emoji de coração.

A brincadeira levou os internautas aos risos. "Por um instante, pensei 'nossa, o Diego imitou a voz dela certinho'", disse o primeiro. O segundo acrescentou: "Lembrando-me do vexame dessa entrevista. Quanta humilhação a TV brasileira nos proporciona". Já o terceiro, recorrendo aos versos da música "Roça em Mim", de Ana Castela, Luan Pereira e Zé Felipe, cantarolou: "Planta soja em mim, planta soja em mim".

Para quem não acompanhou a conversa na íntegra, a estrela desabafou sobre as diferenças que tinha com a sua irmã, Simone, e que levaram ao fim da dupla. O material foi gravado um mês depois que elas se desentenderam no "Programa do Ratinho", de Carlos Massa, do SBT. Com a repercussão negativa, Simaria acabou entrando na justiça para tentar remover o conteúdo do ar.