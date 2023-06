Vitoria Rod Celso Kamura, Iza Chiappini e Samuka Alves





Segunda melhor jogadora de polo aquático do mundo, Iza Chiappini, que defendeu a seleção da Itália por alguns anos e agora está atuando pela equipe do Pinheiros, o maior clube poliesportivo da América Latina, deu uma repaginada na aparência com ninguém menos do que Celso Kamura, o queridinho de Angélica, Grazi Massafera, Patrícia Poeta, Marta Suplicy, Ana Hickmann e até da ex-presidente Dilma Rousseff.

O cabeleireiro recebeu a esportista no seu badalado salão CKamura, localizado nos Jardins, em São Paulo, e optou pelo shaggy hair, repicado com várias camadas, tendência dos anos 1990, que voltou a marcar presença nos últimos anos e segue sendo uma forte aposta para 2023. É um corte prático, versátil e que valoriza diversas texturas de madeixas.





Já a coloração (que, aliás, ficou como a artilheira havia idealizado) foi assinada por Samuka Alves. "A Iza gosta de ser loira, então a gente fez um teste de mecha uma semana antes. Depois eu usei Blondor Plex, que trata os fios enquanto descolore, e tonalizei com Illumina, que dá um glow lindo, ambos de Wella Professionals", destacou Samuka, que contou com a expertise de Kamura.

Ao ver o resultado, Chiappini, que está se preparando para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, no qual pode conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Paris 2024, não escondeu a satisfação. "Escolhi os melhores artistas que conheço e confio. Além disso, no final, fui maquiada pela Carol Rodrigues, que melhorou ainda mais minha autoestima", derreteu-se via Instagram.