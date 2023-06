Reprodução/Instagram Anitta, Jade Picon, Juliette Freire e Diogo Batista





No melhor estilo do filme "EuroTrip — Passaporte para a Confusão", de 2004, que retrata o inusitado universo das excursões em grupo, Anitta, Juliette Freire, Jade Picon, Marina Sena e Virgínia Wanderley, conhecida na web apenas como Vivi Wanderley, resolveram fugir do frio no Brasil e pegar um calor em meio às belas praias do continente europeu. Atualmente, elas estão em Mykonos, para a segunda parte do tour.

Neste sábado (17), por exemplo, Anitta chamou atenção ao compartilhar novos cliques na Grécia em seu perfil do Instagram. "Acaba não", escreveu a indicada ao Grammy na legenda. Mas, por trás desses roteiros incríveis e de todas as lembranças inesquecíveis, existe a figura de um especialista que faz toda a magia acontecer: a do concierge. Pronto. Então, para que se preocupar?

Ele é o responsável por sugerir acomodações luxuosas, efetuar reservas exclusivas em restaurantes, ingressos para certos eventos e, inclusive, acesso a serviços privados, como jatos e barcos. A profissão exige profundo conhecimento local, networking extenso, habilidades de comunicação excepcionais e capacidade de antecipar e resolver problemas de forma rápida e eficiente.





Pelo menos é o que garante Diogo Batista, um dos nomes de destaque na área. O rapaz explicou que o seu trabalho começa na chegada ao aeroporto, passa pelo almoço de boas-vindas e segue para as demais atividades programadas. Todo o processo é cuidadosamente coordenado para aliviar o contratante de qualquer preocupação. "No final, ele paga apenas uma única conta, enquanto já negociei descontos e vantagens ao longo do processo", ressaltou durante o bate-papo.

Depois, questionado sobre o tempo mínimo para estabelecer uma rota como a delas, Diogo respondeu que o ideal seria de sete a dez dias, mas abriu um parêntese para enfatizar que quem decide, no fim das contas, é o cliente, embora não se furte a ouvir opiniões. Quanto aos países que não podem ficar fora da lista, enumerou Itália, França e Espanha.

"Alguma ideia de quanto custa viver uns instantes de Anitta, Juliette e Jade Picon?" Aí, Batista, que também está na mais animada das ilhas gregas, não titubeou e falou que isso é relativo, mas varia de "10 a 100 mil euros por dia, porém incluindo hospedagem, aluguel de iates, restaurantes, baladas entre outras atrações.