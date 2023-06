Reprodução/Instagram Maurício Manieri e Rogério Flausino





Não é segredo para ninguém que gratidão é uma espécie de alegria que surge em nosso coração em resposta à boa vontade de alguém que realiza (ou tenta pôr em prática) um favor a nós. No entanto, Maurício Manieri reforçou essa teoria no segundo dia de gravação do audiovisual do projeto "Romantic Classics", na sexta-feira (9), no palco da Vibra São Paulo, uma das maiores casas de espetáculos da América Latina.

É que, após Rogério Flausino e Marco Túlio Lara, do Jota Quest, dividirem os vocais de "Amor Maior" e "Minha Pequena Eva", clássico da discografia da Banda Eva, ao lado do anfitrião da noite, o cantor e compositor paulista, que tem se apresentado como crooner romântico nos últimos anos em shows em que interpreta sucessos do cancioneiro internacional, voltou ao passado e fez uma revelação cheia de saudosismo.





Ao dizer que é fã do trabalho do grupo de pop rock, que está excursionando com a turnê "Jota 25 — De Volta ao Novo", Manieri relembrou o convite que recebeu em 1999, assim que estourou na mídia com a faixa "Minha Menina", para abrir uma das apresentações dos cinco amigos no extinto Olympia. "Foi importante para mim, e eu nunca me esqueci disso", afirmou o pai de Marco Manieri e marido de Izabelle Stein, para o deleite dos fãs.

E, como quem quisesse mencionar o "efeito dominó", o dono dos hits "Fácil", "Dias Melhores" e "Na Moral" respondeu à altura. Além de destacar que a admiração era recíproca, o músico mineiro ainda explicou que ele e os seus companheiros só agiram da mesma forma como um dia os integrantes do Skank — que anunciaram uma pausa indefinida na carreira no final de 2020 — fizeram com eles: deram uma oportunidade.

