Reprodução/Instagram Jean Wyllys





Jean Wyllys foi um dos que usaram as redes sociais para repercutir a notícia do motorista que foi atrás e passou por cima de dois assaltantes que o roubaram em um dos semáforos do bairro Ocian, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, na tarde deste domingo.

Ao compartilhar a matéria do site "UOL" e imagens que mostram o momento em que os bandidos são atingidos e atirados contra outro carro, que estava estacionado e sofreu avarias, o ganhador da quinta edição do "Big Brother Brasil", da Globo, não se segurou.





"Um crime muito mais pesado e mais perverso para compensar um pequeno delito: além da perda de bom senso, as pessoas no Brasil estão perdendo a humanidade", manifestou-se Wyllys, que está há quatro anos fora do país, depois de receber ameaças de morte por conta do trabalho como deputado federal, por meio do Twitter.



A partir daí, ele leu de tudo um pouco. "Trazer a polêmica e ainda dizer que 'as pessoas no Brasil' estão perdendo a humanidade também não parece ajudar. Sei lá...", rebateu um. Outro acrescentou: "A distância que você está do cidadão brasileiro médio e pobre que sofre com a violência todo santo dia é imensurável". Já o terceiro esbravejou: "É só se colocar na pele de quem vivencia isso diariamente. É exaustivo".

