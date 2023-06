Reprodução / Instagram / @juliette Anitta, Jade Picon e Juliette na Europa

Juliette, Anitta e Jade Picon estão passando férias na Europa ao mesmo tempo e registraram momentos em um barco.

Reprodução / Instagram / @juliette Juliette e Jade

A campeã do BBB 21 postou vários vídeos e fotos nos stories do Instagram. Em um deles, ela e Anitta dançam. Já em outro, com a Jade, Juliette celebra as férias. “Acabou o perrengue, agora é so close". Jade completou: “Só alegria”.

Em uma das fotos, Anitta e Juliette combinaram os looks, com tons de preto e vermelho.

Reprodução / Instagram / @juliette Juliette e Anitta

Assista aos vídeos:

🚨FAMOSOS: Juliette, Jade Picon, Juliano Floss e Vivi juntos em uma viagem para a Europa.



pic.twitter.com/igbQIjPy4G — CHOQUEI (@choquei) June 11, 2023





🚨FAMOSOS: Anitta, Juliette e Jade Picon curtem férias juntas na Europa.



pic.twitter.com/Cn1KVF0LYt — CHOQUEI (@choquei) June 12, 2023





🚨 ANITTA & JULIETTE dançando a coreografia de "FUNK RAVE", futuro lead-single do novo álbum de Anitta. #FunkRaveChallenge pic.twitter.com/NxPe0462Z8 — AllPop 📀 (@AllPop_BR) June 12, 2023