Reprodução/Instagram Anitta aposta em chinelo de R$7,2 mil em viagem de férias

Anitta dividiu com os seguidores mais um look para curtir o verão europeu durante as férias. A cantora elegeu um chinelo de grife no preço milionário para o dia de sol.

Em frente ao espelho, ela posou de biquíni usando um chinelo da grife Prada, avaliado em R$7,2 mil.





Já o modelo de roupa de banho custa R$299 na grife Salar.

A artista está na Croácia aproveitando dias de descanso ao lado das amigas Juliette, Jade Picon, Vivi Wanderley e Lexa.

Reprodução/Instagram Anitta de férias na Croácia





