Reprodução/Instagram Rafael Ilha e Dado Dolabella





Fabíola Reipert, à frente do quadro A Hora da Venenosa, do vespertino "Balanço Geral", da RecordTV, resgatou um vídeo antigo de Dado Dolabella e publicou em uma de suas redes sociais. Nele, aparece cantando a música "Vem Ni Mim", que fez parte da trilha sonora da novela "Senhora do Destino", de Aguinaldo Silva, durante participação no programa "Mais Você ", de Ana Maria Braga. Para arrematar, ela deixou seu bom-dia e desejou a todos os seguidores uma quarta-feira (14) com a mesma animação que a do artista.

Como era de esperar, as cenas do namorado da cantora Wanessa Camargo andando de um lado para outro no palco do matinal da Globo acabaram dividindo opiniões. Enquanto uns classificaram a performance dele como uma "mistura de Elvis Presley com 'Vem Neném', do Harmonia do Samba, e Erasmo Carlos", outros saíram em sua defesa e disseram que "eram fases, tanto de época quanto de idade", e que jogar luz a um "material de quase vinte anos" com o único propósito de criticá-lo era "desaforo".









Outro comentário que deu o que falar foi o de Rafael Ilha. O ganhador da décima temporada de "A Fazenda" não perdeu a oportunidade de satirizar: "Nossa, que voz e afinação. Fiquei estupefato com o talento desse rapaz", começou dizendo, para, logo em seguida, questionar: "Onde ele arrumou tanta energia? Deve ser da dieta vegana e desse novo nutricionista que o acompanha. Eu amo o Dado Dolabella. Encantador e talentoso, passa uma coisa boa, uma energia realmente inexplicável!".

Reprodução/Instagram Print do comentário de Rafael Ilha sobre Dolabella no post de Fabíola Reipert