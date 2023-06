Marco Máximo Núbia Óliiver





Por meio de um comunicado enviado à imprensa, Núbia Óliiver tratou de desmentir os boatos e os comentários de que seria um dos nomes confirmados para compor o elenco da próxima temporada de "A Fazenda", sob o comando de Adriane Galisteu.

"Não recebi nenhum convite oficial, e minha assessoria também não. Amo realities, mas agora não é o momento de encarar o confinamento, tanto pela vida artística quanto pela pessoal. Tenho muito para recuperar financeiramente e profissionalmente", assegurou ela, que, em 2001, esteve na primeira edição da "Casa dos Artistas", no SBT.





Marco Máximo Núbia Óliiver

"A Fazenda 15" estreia no segundo semestre deste ano, conforme informou a emissora. A data oficial, no entanto, ainda não foi divulgada pela RecordTV, mas, se seguir os calendários anteriores, a atração rural deve ser levada ao ar entre setembro e dezembro.

Cabe aqui, portanto, uma emenda: mesmo que fosse sondada ou estivesse com a intenção de colocar o chapéu e enfrentar as dinâmicas e os demais peões em Itapecerica da Serra, a modelo e musa do OnlyFans não poderia falar nada sob o risco de colocar tudo a perder e ser tirada do projeto. O segredo é uma das peças-chave das negociações.