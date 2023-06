Reprodução/Instagram Marina Lima





Musa de várias gerações e dona de hits imortais como "Uma Noite e Meia", "À Francesa", "Virgem" e "Não Sei Dançar", a cantora e compositora Marina Lima foi uma das gratas surpresas na boda de José Celso Martinez Corrêa, mais conhecido como Zé Celso, de 86 anos, com o também diretor teatral Marcelo Drummond, de 60, que aconteceu na sede da companhia criada por Zé em 1958, na capital paulista.

Por meio de uma publicação no Instagram, a artista, que surgiu no final dos anos 1970, ainda sob a égide da chamada MPB, definiu a participação como honrosa. "Que noite linda, uma festa à altura da importância do Zé Celso e do Teatro Oficina para a cultura brasileira. E 'Fullgás' é a canção que marcou o romance deles, desde o início do namoro. Que prazer! Viva este casal!", escreveu na legenda.





Reprodução/Instagram José Celso Martinez Corrêa, mais conhecido como Zé Celso, e Marcelo Drummond





Em um primeiro momento, a faixa se chamaria "Fugaz", de fugacidade mesmo. Mas, quando viu a ideia do irmão e parceiro musical, o poeta Antônio Cícero, Marina deu seu toque especial, e chegaram a "Fullgás", que, além de significar velocidade em português, remete a "cheio (a) de gás" ou "cheio (a) de energia".





A cerimônia, ministrada pelo ator Ricardo Bittencourt, também contou com a apresentação de Daniela Mercury e da bateria da escola de samba Vai-Vai. Bárbara Paz, Julia Lemmertz, Alanis Guillen, Andréia Horta e outros "nomões" que já passaram pelo lendário espaço cultural estavam entre os presentes. Os noivos, que optaram por usar branco, estão juntos há exatos 36 anos.