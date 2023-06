Reprodução/Instagram Mari Tavares, Nicole Bahls e Naldo Benny





A BR Media Group, agência especializada em marketing de influência, avalia mensalmente os nomes em evidência no momento e mostra as tendências de comportamento e consumo, tanto no Instagram como no TikTok.

No topo do ranking está a modelo, influenciadora digital e youtuber Mari Tavares, que já foi apontada como affair do jogador Neymar Jr. e vem ganhando notoriedade com seus vídeos sobre lifestyle e publicações especializadas no ramo da beleza. Ela permanece no TOP 3 pelo segundo mês consecutivo.





Reprodução/Instagram Após fama de mentiroso, Naldo virou meme na web





Na sequência está Nicole Bahls. A atriz, apresentadora e ex-assistente de palco do "Pânico na TV" se destacou pela presença em programas de entrevistas, podcasts e com o anúncio de seu novo projeto no YouTube, "Casa Bahls", que receberá colegas, amigos e fãs.

Em terceiro lugar na listagem está o cantor Naldo, que viralizou por mencionar encontros com celebs e histórias com personalidades importantes, desde ser melhor amigo do rapper norte-americano Chris Brown até fazer sexo com sua esposa, a dançarina Moranguinho, 37 vezes em uma semana.