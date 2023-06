Reprodução/Instagram Marília Miranda, Renato Shippee, a Karen Kardasha, e Key Alves





Não foi só Renato Shippee, conhecido por dar vida à "tresloucada" personagem Karen Kardasha na web, que tomou as dores de Key Alves, após a jogadora de vôlei virar alvo de polêmicas no "São João da Thay", Marília Miranda também!

A primeira eliminada do "Big Brother Brasil 23", da Globo, foi às redes sociais explicar que as acusações relacionadas à amiga de confinamento de que esta teria causado desconforto aos fotógrafos que estavam trabalhando no evento de Thaynara OG não tinham fundamento.





"Mentira mais descabida. Fiquei o tempo inteiro ao lado dela e garanto que não destratou ninguém. Várias pessoas e portais repostando notícias fake", começou desabafando a maquiadora e influenciadora potiguar por meio de uma publicação no Twitter.

Depois, a ex-sister deixou subentendido que era retaliação e "história da cabeça" de "apenas" um profissional. "Em nenhum momento, a Key se recusou a postar a arroba, só que ele queria marcar diversos perfis. Ela não foi paga para divulgar agências de graça", concluiu.

Respondendo sobre as mentiras que estão inventando sobre a @keyalvesoficial pic.twitter.com/pL8ttaFdx4 — Marília Miranda 🐐 (@MariliaCabrita) June 9, 2023