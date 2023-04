Reprodução/Instagram Marília Miranda





Marília Miranda não ficou muito tempo confinada na vigésima terceira temporada do "Big Brother Brasil". Mas, ainda assim, conseguiu aproveitar a visibilidade dos dias em que esteve no reality show da Globo para tirar alguns projetos do papel e ainda faturar. Prova disso é a recém-lançada linha beauty "Marília Bonita". O nome remete ao fato de a ex-sister ser mulher nordestina e ao icônico meme protagonizado por ela e Fred Nicácio.





Divulgação "Marília Bonita" chega ao mercado com linha de batons

A iniciativa, criada e desenvolvida em parceria com a House of Brands, empresa do grupo Mynd, focada em produtos físicos e digitais, conta com três opções de itens labiais: "Sangue de Maria Bonita", descrito como um vermelho perfeito e intenso; "Sensitiva", um pink dos sonhos; e "Chique", um tom de camurça que promete deixar qualquer pessoa elegante.

Ao dar mais detalhes da empreitada nas redes sociais, a potiguar não escondeu a alegria e o resultado da sua perseverança. "Eu quis deixar minha marca no mundo. Quis que o Brasil me conhecesse. Quis ser uma grande maquiadora. Quis ter minha marca própria. E, de tanto querer, consegui. Hoje, nasce Marília Bonita", começou dizendo por meio do Twitter.

Logo depois, a primeira eliminada do "BBB 23" lançou um desafio para os seus mais de 40 mil seguidores: "Quem se inscrever agora no link da bio, além de saber primeiro sobre os lançamentos, também vai poder participar de um minicurso com três aulas especiais de 'como fazer a boca perfeita' comigo. Corre lá porque a primeira está no ar!". Como era de se esperar, os usuários foram conferir imediatamente!





