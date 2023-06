Reprodução/Instagram Key Alves





"Sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende." Expressão que cai como luva e serve para ilustrar a nova polêmica nas redes sociais envolvendo a jogadora de vôlei Keyla Alves, mais conhecida como Key Alves, e um produto muito tradicional no Maranhão, o Guaraná Jesus.

É que, após provar o refrigerante cor-de-rosa, destacar não ter apreciado, mas afirmar que, ainda assim, tomaria, a ex-participante do "BBB 23", que fez intercâmbio no "La Casa de Los Famosos", reality show semelhante ao "BBB" no México, viu a história tomar proporções estratosféricas.





Não à toa, a ex-líbero do Osasco desabafou. "É difícil ser sincera nessa internet, né? Eu não gostei e pronto, mas beberia. Aí sai que 'irrito' os maranhenses? Ah, dá licença. Esses 'sites de fofocas' são péssimos. Estou amando aqui, e todos me tratando superbém", revelou ela.

Para quem não sabe, a atleta está curtindo dias de sol nos Lençóis Maranhenses por causa do "São João da Thay", evento organizado pela atriz e influenciadora digital Thaynara OG. A festa típica nordestina tem como finalidade promover e difundir a cultura da região para todo o país.