Gil do Vigor é um dos que não perdem um só episódio de "A Grande Conquista" e possivelmente um dos grandes responsáveis por deixar o novo reality show da RecordTV entre os temas mais comentados do Twitter, como a apresentadora Mariana Rios faz questão de anunciar quando está ao vivo. O motivo? Sua irmã Janielle Nogueira é uma das moradoras da mansão.

Para o pernambucano, que ficou conhecido no país por causa do "Big Brother Brasil 21" e se tornou apresentador e influenciador digital, o convite para Janielle integrar o elenco do programa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida dela, e, em seguida, explicou o porquê. "Talvez vocês não entendam, mas sei que ela sairá de lá maior e entendendo que é linda e grandiosa", começou dizendo.





Em seguida, ele deu sequência ao desabafo e à série de elogios à Janny, que tem 33 anos e é estudante de direito. "Minhas irmãs e eu sempre tivemos dificuldades com autoestima e, por muitas vezes, nos contentávamos com pouco, mas o 'BBB' me ensinou tanto, e sei que a Jany vai aprender também. Em geral, o processo de aprendizado dói, mas é necessário", finalizou.

As falas do ex-brother não são nem foram em vão. Nesta terça-feira (7), por exemplo, um dos assuntos que tomaram conta das redes sociais girava em torno da possível desistência de Janielle. Isso porque a moça admitiu que tem vontade de dar adeus ao confinamento e alegou que não quer "se corromper pelo jogo". Alguns internautas, aliás, recordaram que Janielle já passou por poucas e boas na atração.

Esse reality tem sido a MELHOR coisa na vida da Jany. Talvez vcs não entendam mas eu sei que minha irmã saíra de lá muito MAIOR e entendendo quem ela é. Ela é linda, que ela é grandiosa e ela pode acreditar nisso pois é verdade. Minhas irmãs e eu sempre tivemos dificuldades com… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 4, 2023





Hoje chegou recados para o povo não ser planta e vários começaram a forçar briga e a Jany não vai fazer isso mas eu sei que ela deve tá sentindo a pressão de ter que forçar algo. E eu sei como machuca! Força irmã, nós te amamos! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 6, 2023





Jany, mais uma lição pra sua vida e pra minha tbm! Segura a língua dentro do ..! Para de falar tudo e confiar em todo mundo. Você e eu somos gêmeos, só pode! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 6, 2023