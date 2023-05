Reprodução Instagram Gil do Vigor

Gil do Vigor, ex-participante do “BBB”, enfrentou problemas na vida acadêmica nesta quarta-feira (10). Estudando na UC Davis, nos EUA, o economista relatou que se envolveu em uma confusão com uma colega de classe devido ao seu perfume.

Gil explicou que é viciado em perfumes e que isso é um problema para ele devido a traumas sofridos na infância. Ao conversar com os colegas de classe em um grupo de mensagens, uma mulher revelou ter alergia a perfume, o que fez com que Gil sentisse que a indireta era para ele.





Chateado, Gil disse que a questão do perfume o abala muito e que se sente incomodado e agoniado sem usar fragrâncias. Ele também mencionou que estava feliz por ter aparecido nas redes sociais da universidade no dia anterior e se sentiu como se tivesse levado um "balde de água fria" ao ser criticado pelo uso do perfume.

“Preciso reagir! Não consegui nem ir à aula hoje. Tenho prova às 10h e não consigo estudar desde terça à noite! É fogo, parece que o inimigo sabe a hora certa para atacar seus servos. Mas eu vencerei, MEU DEUS está ao meu lado e não desistirei!”, desabafou o ex-brother.

