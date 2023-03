Reprodução/Instagram Key Alves é escolhida para participar de reality show no México

O diretor do ‘Big Brother Brasil’, Boninho, usou suas redes sociais neste Sábado (11) para divulgar que Key Alves, recém-eliminada do 'BBB 23', foi a escolhida para participar do reality show ‘La Casa de Los Famosos’, a versão mexicana do Big Brother.

“Vamos arrumar as malas”, escreveu Boninho na legenda da foto que mostra o passaporte da atleta. "Me voy a México", respondeu Key nos comentários.

No intercâmbio entre os realities, um dos eliminados da versão mexicana também virá para a edição brasileira, porém o nome ainda não foi divulgado.

