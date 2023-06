Reprodução/Instagram Mariana Rios e Isaías Silva em 'Um Ano Inesquecível — Verão'





Não é só no comando do reality "A Grande Conquista", da RecordTV, que Mariana Rios pode ser vista. A atriz, cantora e apresentadora está em "Um Ano Inesquecível — Verão", dirigido por Cris D'Amato e baseado no livro homônimo de contos, escrito por Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet, que chegou nesta sexta-feira (2) ao catálogo do Prime Video. O projeto é composto por quatro longas independentes, um para cada estação do ano.





"Senti uma alegria imensa por integrar este elenco. Foram dias inesquecíveis, tanto na parte das filmagens como quando estávamos no hotel, envolvidos em nossas confraternizações. Esse é um filme que vai ficar no coração e na memória, porque foi muito gostoso de ser feito. É um trabalho lindo, do qual tenho orgulho de ter participado", manifestou-se Mari Rios, que dividiu a cena com Lívia Inhudes, Micael Borges, Lívia Silva, Késia, Isaías Silva, Patrícia Ramos e outros artistas.





Divulgação Elenco de 'Um Ano Inesquecível — Verão'





A pré-estreia de "Verão", que leva a assinatura da Panorâmica, principal produtora de obras cinematográficas infantojuvenis do Brasil, pilotada por Rodrigo Montenegro e Mara Lobão, aconteceu na última terça-feira (30), no Rio, e contou com a presença de diversos famosos. Pietra Quintela, Taís Araujo, Letícia Spiller, Juliana Alves, Zezé Barbosa, Gabz e Lucas Leto foram alguns dos que badalaram pela sessão especial.

BS Fotografias Rodrigo Montenegro e Mara Lobão, da produtora Panorâmica





Ah, e, na próxima semana, será disponibilizado na plataforma "Um Ano Inesquecível — Outono", sob a direção de Lázaro Ramos. Uma das surpresas é a cantora Iza, dos hits "Pesadão" e "Dona de Mim", debutando e mostrando todo o seu potencial também na dramaturgia.