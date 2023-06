Reprodução/Instagram Claudia Tenório





Querendo entender como a ação de acessar sem consentimento o smartphone alheio afeta indivíduos e relacionamentos, Claudia Tenório, que está à frente do programa "Vida Melhor", da Redevida de Televisão, acabou entregando que já "fuxicou muito" o aparelho de seu partner, o publicitário Ricardo Monteiro, mas que, agora, gasta esse tempo com si mesma.





"Hoje em dia, a mulherada fica enlouquecida, mas vou dizer uma coisa: 'Nunca faça isso'", recomendou. Depois, como quem quisesse expressar que esse instante perdido deveria ser usado no autocuidado, em horas de qualidade e algo dedicado à própria pessoa, ressaltou que tais práticas ajudam a desenvolver e a aumentar a segurança e a autoconfiança.





Por falar na apresentadora, escritora e palestrante, indicada ao Prêmio Ibest 2023, ela foi assistir ao show da cantora americana Dionne Warwick no domingo (28), no Espaço Unimed, em São Paulo, e saiu de lá encantada. "Gente, que emocionante ver essa diva, aos 82 anos, no palco. Cantou músicas brasileiras e falou do seu amor pelo nosso país. A alegria de viver e a disposição dela me impactaram", destacou via Instagram.