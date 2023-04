Foto: Divulgacao Dionne Warwick apresentará sua turnê de despedida no Brasil





Um dos grandes nomes da soul music e do R&B clássico, a lendária Dionne Warwick anunciou sua turnê de despedida no Brasil com quatro shows marcados em 2023 .

No dia 19 de maio , ela se apresenta no Teatro Guaíra em Curitiba . No dia 20 de maio , é a vez da voz de Heartbreaker se apresentar no Theatro Muncipal do Rio de Janeiro. Depois, a artista segue para o Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília no dia 23 de maio , concluindo no dia 28 do mesmo mês no Espaço Unimed em São Paulo .

No repertório, Warwick apresentará seus grandes clássicos como I'll Never Love This Way Again, That's What Friends Are For (que ela fez sucesso ao lado de Gladys Night, Steve Wonder e Elton John ), entre outros.

Nos últimos dias, Dionne Warwick ganhou um documentário que revisita sua bem sucedida carreira, intitulado Don't Make Me Over , que estreou no Toronto International Film Festival .

A produção audiovisual está disponível na plataforma de streaming HBO Max .