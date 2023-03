Divulgação Claudia Tenório





Celebrar 35 anos de história no cenário artístico não é para qualquer um. E Claudia Tenório, um dos nomes fortes do casting da Redevida de Televisão, sabe bem disso. Aliás, atributos não lhe faltam para tanto. É competente, carismática, espontânea, focada, divertida e, acima de tudo, tem os pés fincados no chão.

Em contato exclusivo com o site, a artista carioca, que é formada em jornalismo pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e foi alçada à fama ao se mudar para São Paulo e passar a integrar a equipe do "Shop Tour" (onde mostrava ofertas de produtos de todos os tipos e segmentos) nos anos 90, revisitou a trajetória e deu detalhes sobre o seu segundo livro, recém-lançado.

O título "Hoje Melhor Que Ontem — Descobrindo Sua Melhor Versão", com a apresentação do Padre Juarez de Castro e o prefácio de Leo Fraiman, psicoterapeuta, palestrante, especialista em psicologia educacional e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, foi disponibilizado pela Editora Integrare no fim do ano passado.



Ainda durante o bate-papo, ela abriu um parêntese para ressaltar que sabe que o passar dos anos traz algumas perdas e ganhos, frisando que esse é o foco da publicação. "Espero agregar valor à vida dos leitores e deixar sua caminhada mais leve. O tempo não vai voltar, então é preciso decidir ser melhor e mais feliz agora!", relatou. Leia a seguir a entrevista completa!





1. O bom êxito leva à autoconfiança ou é esta que conduz a ele?

Hum, nem uma coisa nem outra. Às vezes, a pessoa é autoconfiante, mas não tem talento, foco e determinação, daí o sucesso não vem. E, contrariando a frase: "Querer não é poder". Alguns acontecimentos não são para nós, e ponto. O triunfo também pode não gerar a confiança em si mesmo.

Veja bem; a psique humana é complexa. Alguns dispõem de tudo e sentem que não são merecedores e não sabem aproveitar e desfrutar das conquistas, as quais têm a ver com uma cabeça bem resolvida, talento, dedicação, atenção às oportunidades, inteligência emocional etc.

2. Quais são as causas que a movem? E suas paixões?

Meus familiares em primeiro lugar. Tenho gratidão pela família linda que eu e o Ricardo [Monteiro] construímos. Sempre lutei e luto pela minha e incentivo mais pessoas a despertarem para o fato que essa célula é sagrada e deve ser bem cuidada.

Sou apaixonada pelos meus filhos e, mais recentemente, tenho vivido um amor novo e indescritível pelo meu neto. Ah, e viajar é uma das coisas de que mais gosto, mas fica em segundo plano.

3. Como o lado comunicadora influencia o aspecto escritora, e vice-versa?

Quando entendi que apresentar não é representar, comecei a buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, a fim de evoluir gradualmente. É necessário ser transparente para ser uma boa apresentadora.

Dessa forma, precisamos ter um conteúdo interno significativo. Não podemos ser uma casca, apenas uma aparência. Para mim, foi colocar no papel o que realmente vivo.





4. Quais medidas tomou para manter a saúde mental e a qualidade de vida na pandemia?



Foi respeitando a fase. Acolhi as necessidades e valorizei cada instante como possibilidade de aprendizado. Li alguns livros, alimentei minha fé e esperei com paciência.

5. Existe diferença entre a Claudia artista e a que fica longe dos holofotes?

A Claudia é a mesma, mas todos nós temos muitas facetas. Quando entro no ar, deixo qualquer problema ou preocupação longe do estúdio. Estou completamente focada no meu propósito, que é causar algum impacto na vivência de quem me assiste.

De todo modo, sou verdadeira com meu público. Há quem diga que parece que estou sempre no ar, o que me leva a crer que sou simultaneamente a que aparece na televisão e a que fica fora dela.

6. Com sua carreira consolidada na TV, como é se envolver com a literatura?

O livro "Hoje Melhor Que Ontem" é totalmente despretensioso. Quis fazer um resumo dos principais conhecimentos que adquiri ao longo dos últimos doze anos à frente do 'Vida Melhor'.

Em geral, entrevisto profissionais incríveis, que são significativos para mim, e coloquei no papel o que adoto no cotidiano. Me sinto bem com isso e quero que meus telespectadores e leitores tenham a mesma percepção sobre eles próprios. É possível!





7. Ao olhar adiante, o que vê?

Eu enxergo uma continuação linda de muito esforço junto a mais realizações. Sei que só virão coisas boas pela frente. Me preparo para curtir cada período, cada conquista.

8. Do "Shop Tour" ao "Vida Melhor", o que sente que modificou em você?

Ah, muita coisa. A nossa essência não muda, mas a gente amadurece. A maturidade me trouxe serenidade e sabedoria. Vivo firmada no propósito de fazer a diferença na realidade de quem me acompanha.

Hoje já não tenho tantas dúvidas; sei o que quero, quem sou e onde estou, sentindo-me inteira e desfrutando de total plenitude.

9. Você tem compartilhado a sua relação com o netinho de uma forma positiva, mas sei que deve existir certo desconforto devido a essa exposição. Houve um planejamento antes de deixar as pessoas participarem desse momento?

Pois é, está aí algo em que não pensei. Exponho, porque minha felicidade não cabe em mim. Meu filho e minha nora não se incomodam, mas sua pergunta me deixou pensativa.





10. O que você faz é pura vocação. Queria que falasse sobre isso.

Amo sua sensibilidade! Eu realmente enxergo esse trabalho como um chamado. Fui surpreendida há doze anos com o convite da Redevida. Costumo dizer que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Nada foi planejado, mas aconteceu na hora certa, e me entreguei de corpo e alma.

Não há nada que se compare à alegria e à realização de saber que estou sendo um instrumento de amor e esperança. Renovo minha entrega a cada instante e, por isso, confio que estarei cada vez melhor.