"Duetos", do premiado dramaturgo britânico Peter Quilter, inicia uma nova fase. Em cartaz pelo Brasil com direção de Ernesto Piccolo, o espetáculo passa a contar em seu elenco com ninguém menos que Eduardo Moscovis, o qual dividirá o palco com Patricya Travassos, após longa parceria da atriz com Marcelo Faria.

A estreia será no Teatro dos Quatro, na Gávea, com temporada de 2 de junho a 2 de julho, às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h. A turnê, já assistida por mais de 40 mil pessoas, percorreu, com lotações esgotadas, Rio de Janeiro, Curitiba, Niterói, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Fortaleza.





Em linhas gerais, o texto examina e retrata de forma cômica o mundo caótico dos relacionamentos modernos, mediante quatro histórias de uma mulher e um homem — não necessariamente casais — às voltas com seus próprios desejos e traumas em busca do amor, e enfrentando a solidão.

Só para se ter ideia do poder: o projeto foi recomendado, em categoria especial, ao prêmio "Prio de Humor", criado por Fabio Porchat, pelos looks assinados por Claudio Tovar. Além disso, ganhou o selo de qualidade "O Teatro Me Representa", com quatro indicações do crítico teatral Gilberto Bartholo nas esferas "melhor comédia", "direção", "atriz" e "figurino".