Reprodução/Instagram Suzy Rêgo





Suzy Rêgo, que está no ar como a Patsy/Paulete da novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, disponível no catálogo do Globoplay, tem conquistado os espectadores pelo jeito simples e divertido de ser.

Um exemplo disso é o vídeo que a atriz compartilhou entrando na onda dos gêmeos Marco e Massimo e do marido, o ator Fernando Vieira, no Dia das Mães.

Nele, é surpreendida com o trio levando café da manhã até o quarto ao som do jingle do Dollynho, aquele da marca de refrigerantes, cujos versos dizem: "Mamãe, você é amor, mamãe, você é minha vida. Eu te ofereço um Dolly, com toda emoção".





Dias depois, a veterana fez uma nova postagem para salientar que, quando são desligados os equipamentos nos sets de filmagens, acendem-se as luzes da vida real para assumir a versão "mãezona" e dona de casa.

Nela, enfatizou que a boa higienização tira não só a sujeira do ambiente, mas também livra a mente de bobagens, a consciência da procrastinação, a barra de quem reconhece as pendências domésticas e a energia.

"Duvido algum 'mimimi' se atrever a chegar perto. Ah, e limpa as dobradiças enferrujadas do corpo, e umas minicalorias são queimadas", destacou.





Não demorou para os internautas começarem a interagir. Uma expressou: "Essa mulher consegue ser linda e elegante mesmo em uma faxina". Outra se propôs a ajudá-la e perguntou: "Quer uma mãozinha?".

Já a terceira aproveitou para tentar arrancar algum spoiler do folhetim: "Eu já gostava de ti antes, mas muito mais agora assistindo a 'Todas as Flores'! Faz grande diferença um personagem secundário! Estou torcendo para a Paulete ficar com o Darci! Te adoro, mulherão!".