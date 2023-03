Reprodução/ Globo Paulo Vieira no Big Terapia

Na última quarta-feira (29), Paulo Viera usou o quadro Big Terapia do "BBB 23" para criticar seleção de filmes que a produção e a emissora faz para o Cinema do Líder. o humorista afirma que, dependendo se o líder for branco ou negro, há um diferença no gênero do longa

"Para a gente pensar, quando o Cinema do Líder é de um líder branco, é sempre um filme bobinho", iniciou o humorista, que completou: "Agora, quando o líder é preto, é sempre a luta incansável de uma pessoa negra lutando sem parar".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Paulo Vieira, então, criticou: "Essas lutas a gente já sabe, tem que passar esses filmes para os brancos". Em seguida, ele afirmou, com bom-humor, que pessoas negras também têm o direito de descansar a mente dos problemas: "Se eu fosse líder não ia querer saber de um probelma meu, ia querer me alienar. Aqui a luta do seu povo, eu ia falar: 'Não quer ver, coloca no TV Fama".

Essa observação do Paulo Vieira foi perspicaz demais #BBB23 pic.twitter.com/bzsAoaBIv8 — Africanize (@africanize_) March 30, 2023





A web repercutiu a crítica do humorista.

nossa essa reflexão do Paulo Vieira foi pontual demais e esse é um erro nosso tb mtas vezes kkk o cinema do líder coloca monte de filme de comédia e bichinho pros brancos mas pros pretos são só filmes de racismo, massacre, violência racial kk caos — #BBB23 - Preta (@pretademaiss) March 30, 2023









Pra branco filme bobo, pra preto filme sobre luta e sofrimento racial. Os pretos já sabem disso, tem que passar para os brancos!



Paulo Vieira O MELHOR SEMPRE ! Surra de verdade! #bigterapia #BBB23 — Camila Valeriano (@Cami__Valeriano) March 30, 2023





Na hora que falou que iam passar esse filme pra líder Sara essa foi EXATAMENTE a minha reação. PAULO VIEIRA não erra... perde o emprego mas não perde a alfinetada! #bbb23 #bigterapia https://t.co/dsDLgAeMIx — Núbia di Oliveira 🍰 (@nubiaolliveira) March 30, 2023

















+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente