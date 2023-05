Reprodução/Instagram Felipe Neto





Felipe Neto usou o Twitter nesta terça-feira, dia 23, para repercutir a notícia de que Ludmilla pretende se tornar mãe, sonho almejado junto à sua companheira, a bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves.

É que a funkeira falou sobre seu desejo materno durante participação no programa "Conversa com Bial", da Globo. Aí não teve jeito: acabou esbarrando na situação enfrentada pela população LGBT, que vai da discriminação aos discursos extremistas.

Ah, e detalhe: tudo ocorreu quase uma semana após o "Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia".





"Cara, que loucura, né? Eu estava vendo os comentários em posts de fofoca sobre a Ludmilla e a Bruna estarem pensando em ter filhos. Uma quantidade monstruosa de deboches, ataques homofóbicos, ofensas, reclamações para um suposto Deus que estaria ao lado dessa gente ruim, e não do amor", começou desabafando o influenciador digital, dono de um dos canais de maior sucesso no YouTube brasileiro.

Depois, sem esconder a indignação, deu sequência à observação e fez um questionamento aos mais de 16 milhões de seguidores: "A gente acha que faz avanços em relação a esses assuntos, mas, quando vai ver na prática mesmo, na realidade, a coisa é brutal, nojenta, terrível. Será que um dia isso vai ter fim?".

Entre as respostas, há desde "as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes" até uma que diz "Felipe, concluí que, ou lemos o que está nas postagens sobre determinados temas ou somos felizes; as duas coisas não rolam".

