Reprodução/Instagram Tiago Pavinatto e Felipe Neto





Titular do programa "Linha de Frente", da Jovem Pan News, o jurista, escritor e polemista assumido Tiago Pavinatto provou que não é do tipo que foge ao enfrentamento. Após tomar conhecimento da publicação em que Felipe Neto afirma que tomará as medidas judiciais cabíveis contra ele, o comunicador não deixou por menos e foi para o contra-ataque.

"Um apresentador da JP News me chamou ao vivo de 'delinquente' e disse que viu uma matéria da 'Folha' que mostra que eu faço parte de uma milícia. A tal matéria sequer existe. Isso é a Jovem Pan. E o tal 'Pavinatto' vai ter a chance de explicar suas falas na justiça", escreveu o ator e apresentador, responsável pela criação do canal de humor Parafernalhas.





Reprodução/Instagram Tiago Pavinatto





Mais do que depressa, Pavinatto mandou um "beleza" e, em outras palavras, um "esclareço, sim, e exponho o conteúdo em juizo". "Afinal, o sujeito é tão corajoso que me bloqueou em todas as redes sociais. Isso é Felipe Neto, o covarde que espalha mentira todo dia no Twitter, mas é o intocável do Conselhão. Vai ser uma ação bastante elucidativa", completou.

Depois, ao postar o print do texto da discórdia, deu a cartada final. "É, Felipe Neto, o material da minha parte está ficando cada vez mais vasto. Se você não processar, processo eu, canalhα!". Entre os comentários não faltaram frases como: "Contra provas não há argumentos", "isso é entretenimento de verdade", "arranca até as cuecas" e "ansioso para as cenas dos próximos capítulos".

Beleza. Explico sim e mostro o conteúdo na Justiça… afinal, o sujeito é tão corajoso que me bloqueou nas redes sociais todas. Isso é Felipe Neto, o covarde que espalha mentira todo dia no Twitter, mas é o intocável do Conselhão. Vai ser um processo bastante elucidativo. pic.twitter.com/AWJUeXjUJu — Pavinatto (@Pavinatto) May 10, 2023





Se alguém puder passar pro @felipeneto : na Justiça, ele vai poder explicar todas as fake news e mensagens de ódio que ele vem publicando no Twitter, porque já separei uma a uma. Ele disse que não encontrou o nome dele na matéria, mas não negou que dissemina desinformação. Notem! — Pavinatto (@Pavinatto) May 10, 2023





É, @felipeneto , o material da minha parte está ficando cada vez mais vasto… se você não processar, processo eu, canalhα! pic.twitter.com/KHZZgfpne1 — Pavinatto (@Pavinatto) May 10, 2023