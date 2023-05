Reprodução/Instagram Francisco Vitti





O ator Francisco Vitti parece não ser do tipo que gosta de ser elogiado pelos seus atributos físicos. Ao postar uma foto em frente ao espelho, suado, ainda na academia, o filho de João Vitti e Valéria Alencar, irmão de Rafael Vitti e cunhado de Tatá Werneck acabou lendo de tudo. Porém, não disfarçou certo desconforto.

"9:44 da manhã, e o camarada com a cabeça focada em put*ria", indignou-se o intérprete de Filipe, de "Malhação: Seu Lugar no Mundo", da Globo, ao compartilhar uma frase recebida via direct message. Uma das palavras mais amenas e publicáveis era "seu gostoso", porque as demais deixaram, inclusive, a MC Pipokinha constrangida.





Entre as respostas que sugiram após o relato de Chico na rede social de Elon Musk, estão: "Será que as pessoas não se tocam sobre quanto isso é ridículo?", passando por "Em qual horário prefere obter esse tipo de conteúdo? Só para eu anotar aqui" e até uma que dizia "O não ele já tinha, só foi atrás da humilhação. Se bem que você esperava receber o quê? Versículo bíblico?".



9:44 da manhã, o camarada com a cabeça focada em PUTARIA pic.twitter.com/ZbDRmgL3kL — Francisco Vitti (@chicoovitti) May 19, 2023





Deixando um último registro da carcaça de tio pinguço. Daqui a 4 meses volto com a carcaça de tio fit. pic.twitter.com/kJEAUeoqHK — Francisco Vitti (@chicoovitti) May 10, 2023